Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Meerschweinchen gestohlen - Rattengift ausgelegt - Einbrüche in Gartenhütten, Wohnwagen und Lager

Holzbank zerstört

Letmathe (ots)

Aus einer Gartenlaube an der Bergstraße wurde ein Meerschweinchen gestohlen. Nach dem Diebstahl verstreute der Unbekannte Rattengift. In dem Gartenhaus stehen diverse Tierkäfige mit Kleintieren und Vögeln. Am Sonntagabend war dort noch alles in Ordnung. Am nächsten Morgen stellten die Besitzer fest, dass ein Meerschweinchen samt Transportbox fehlte. Auf dem Boden wurden Rattengiftköder verteilt. Eine Wildkamera filmte den Besuch des Unbekannten, der sich demnach zwischen 4.10 und 4.30 Uhr an der Laube aufhielt. Er trug einen Hut und einen vollen Rucksack mit Querstreifen an der Rückseite. Die Polizei nahm eine Anzeige auf.

Ein Unbekannter ist auf dem Gelände eines Kleingartenvereins an der Gennaer Straße in mehrere Hütten eingebrochen. An einer Parzelle wurde das Gartentor aufgedrückt und die Scheibe eines Gartenhäuschens eingeschlagen. So konnte der Täter das Fenster öffnen, in die Hütte klettern und diese durchsuchen. In einer anderen Hütte ging er ähnlich vor, hinterließ allerdings das mutmaßliche Einbruchwerkzeug. Auf seinem nächtlichen Streifzug geriet der Unbekannte in das Blickfeld einer Überwachungskamera. Die Polizei nahm am Dienstag entsprechende Anzeigen auf.

In der Nacht zum Dienstag wurde in der Gennaer Straße in einen Wohnwagen eingebrochen. Unbekannte zertrümmerten eine Türscheibe, öffneten die Tür des unter einem Carport stehenden Wagens und durchwühlten die Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, ließ sich bei der Anzeigenaufnahme nicht klären. In derselben Nacht gab es einen Einbruchversuch an einer Firma in der Untergrüner Straße. Dort wurde die Scheibe eines Eingangstores herausgebrochen. Beim Versuch, die Tür zu öffnen, wurde diese beschädigt. Der Unbekannte gelangte in das Lager und riss dort mehrere Kartons auf, machte aber offenbar keine Beute. Ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen ist nicht auszuschließen. Die Polizei sucht nach Zeugen: Wem ist an den genannten Stellen in der Nacht eine verdächtige Person aufgefallen. Hinweise unter Telefon 5029-0.

Unbekannte haben am Wochenende an der Grundschule Lichte Kammer eine auf dem Schulhof stehende Holzsitzbank zerstört. Bei der Bank handelt es sich um die Projektarbeit einer Schulklasse. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell