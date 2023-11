Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrüger mit "Hallo Mama/Papa"-Masche im Messenger erfolgreich/Ladendieb schlägt Angestellte von Supermarkt

Lüdenscheid (ots)

Eine 64-jährige Lüdenscheiderin erhielt am Freitag eine Nachricht ihres angeblichen Kindes im Messenger "WhatsApp". Nach einigen Nachrichten mit dem falschen Sprössling überwies sie auf dessen Bitte hin einen niedrigen vierstelligen Betrag auf ein Konto. Nach einer zweiten Geldforderung wurde die Geschädigte misstrauisch und der Betrug kippte auf. Die Polizei warnt auch weiterhin vor betrügerischen SMS und Nachrichten in Messengern. Speichern sie neue Nummern nicht unbedarft ein. Vergewissern Sie sich im Vorfeld mit einem Anruf bei der alten Nummer des Angehörigen über die Echtheit der Nachricht. Erstatten Sie im Betrugsfall immer Anzeige. (schl)

Eine Angestellte eines Discounters an der Altenaer Straße beobachtete am Dienstagabend, gegen 21:00 Uhr, wie ein unbekannter Mann mehrere Gegenstände in seine Jacke steckte. An der Kasse zahlte er lediglich zwei Getränke. Die Mitarbeiterin sprach den Mann daraufhin an und forderte ihn auf bis zum Eintreffen der Polizei zu warten. Der Mann reagierte sichtlich aggressiv und versuchte zu flüchten. Er schlug der Mitarbeiterin, die ihn festhalten wollte, ins Gesicht. Eine weitere Angestellte schubste er zur Seite. Zu Fuß flüchtete er anschließend in nicht bekannte Richtung. Der Mann war ca. 1.65m groß und ca. 40 Jahre alt. Er trug einen Anglerhut, eine braune Lederjacke und hatte keinen Bart. Die beiden Mitarbeiterinnen wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen eines räuberischen Diebstahls. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell