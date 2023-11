Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tageswohnungseinbruch/ Per "Freunde-Funktion" auch nur an Freunde zahlen

Halver (ots)

Unbekannte sind am Dienstagnachmittag in eine Wohnung an der Schulstraße eingebrochen. Sie hebelten zwischen 13.15 und 17.15 Uhr eine Tür auf und entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Polizei sicherte Spuren.

Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. In dem konkreten Fall bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Eine Halveranerin hat für einen höheren Geldbetrag über ein Online-Kleinanzeigenportal eine Werkzeugmaschine gekauft. Sie nutzte für die Bezahlung die "Freunde und Familie"-Funktion eines Zahlungsdienstleisters. Doch der Verkäufer verschickte keine Maschine und reagiert auch nicht mehr auf Anfragen. Deshalb hat die Halveranerin am Dienstag Anzeige wegen Betrugs bei der Polizei erstattet. Die rät eher zur zurückhaltenden Nutzung der "Freunde-Funktion" ab: Sie sollte nur verwendet werden bei Zahlungen an tatsächliche Freunde. Der Verkauf kostet bei der regulären Zahlungsabwicklung zwar ein paar Cent oder Euro extra. Doch dafür ermöglicht der Zahlungsdienstleister im Streitfall eine Rückzahlung an den Käufer. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell