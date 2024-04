Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Einbruch in Einfamilienhaus im März Weitere Ermittlungsergebnisse- Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Wie bereits am Dienstag, den 12. März berichtet, wurde am Montag (11.03.) in ein Wohnhaus an der Iburger Straße, zwischen Postdamm und Friedlandstraße, eingebrochen. Die Polizei konnte durch Ermittlungen die Tatzeit auf 16.05 Uhr bis 16.15 Uhr eingrenzen. Weiter konnte herausgefunden werden, dass mindestens drei Täter an dem Einbruch beteiligt waren. Diese sind über die Iburger Straße in Richtung Postdamm geflüchtet und hatten vermutlich am Postdamm oder an der Breslauer Straße ein Fluchtfahrzeug stehen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben machen können. Wer hat verdächtige Beobachtungen in der Tatzeit im Bereich Iburger Straße / Postdamm oder Breslauer Straße gemacht? Wem sind drei Personen aufgefallen, die zu Fuß über die Iburger Straße in Richtung Postdamm auf der östlichen Seite (die bebaute Seite) gelaufen sind? Hinweise nimmt die Polizei Lengerich unter 05481-93370 entgegen.

