Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: Schmorbrand sorgt für Brandgeruch im Seniorenzentrum

Bergheim

Bergheim - Ein Schmorbrand in einem Radio in einem Patientenzimmer sorgte am Sonntagnachmittag für einen größeren Einsatz der Feuerwehr Bergheim. Im Seniorenzentrum an der Straße Am Vogelwäldchen in Bergheim-Kenten hatten die Anwesenden gegen kurz vor 16:00 Uhr Brandgeruch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Die Einsatzkräfte kontrollierten die betroffenen Bereiche im Haus C. Vorsorglich wurden alle gehfähigen Patienten in einem Aufenthaltsraum gesammelt. Nach einiger Zeit wurde die Ursache für den Brandgeruch gefunden. In einem Patientenzimmer kam es in einem Radio zu einem Schmorbrand. Das Gerät wurde ins Freie gebracht und das Gebäude belüftet. Verletzt wurde niemand. Nach Abschluss der Arbeiten gegen 17:00 Uhr konnten alle Bewohner zurück in ihre Zimmer.

Im Einsatz waren rund 50 Einsatzkräfte der Einheiten Bergheim, Thorr, Quadrath-Ichendorf, der hauptamtlichen Wache und der Abrollbehälter Atemschutz der Feuerwehr Frechen unter der Leitung von Brandamtmann Ralf Crampen.

Original-Content von: Feuerwehr Bergheim, übermittelt durch news aktuell