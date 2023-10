Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Bergheim-Paffendorf

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bergheim (ots)

Bergheim - Ein lauter Knall ließ am Montagabend viele Anwohner der Glescher Straße in Bergheim-Paffendorf aufschrecken. Gegen 21:50 Uhr kam es im Kurvenbereich der Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem geparkten Auto. Dabei wurden zwei Personen so verletzt, dass sie in Krankenhäuser transportiert werden mussten.

Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, hatten alle vier Insassen des Unfallwagens das Fahrzeug bereits verlassen. Zusammen mit dem Rettungsdienst wurden die Unfallbeteiligten versorgt. Zwei von ihnen wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und nahm ausgelaufene Betriebsmittel auf. Im weiteren Verlauf wurden an beiden PKW die Batterien abgeklemmt. Der geparkte PKW wurde durch den Zusammenprall an eine Hausfassade gedrückt. Diese wurde ebenfalls beschädigt.

Im Einsatz waren rund 25 Einsatzkräfte der Einheit Glesch/Paffendorf, der hauptamtlichen Wache und dem Rettungsdienst unter der Leitung von Brandoberinspektor Michael Weege. Gegen 23:00 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Zur Unfallursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Feuerwehr Bergheim, übermittelt durch news aktuell