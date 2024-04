POL-ST: Laer, 85-jähriger Radfahrer schwer verletzt, Kollision mit Auto

Emsdetten (ots) - In Emsdetten haben Unbekannte zwischen Mittwoch (24.04.24) und Donnerstag (25.04.24) Werkzeuge aus zwei Fahrzeugen gestohlen. An der Straße Am Wasserturm brachen unbekannte Täter zwischen 17.00 Uhr am Mittwoch und 07.00 Uhr am Donnerstag einen Transporter auf. Aus dem Opel Vivaro entwendeten sie mehrere hochwertige Werkzeuge - darunter eine Motorsäge, einen Laubbläser, eine Kettensäge und eine ...

mehr