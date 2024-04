Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Auto aufgebrochen Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

In der Zeit von Donnerstag (25.04.24), 17.00 Uhr bis Freitag (26.04.), 12.10 Uhr ist an der Bevergerner Straße, Höhe Hausnummer 173, ein schwarzer BMW M3 aufgebrochen worden. Unbekannter schlugen das Fenster auf der linken Fahrzeugseite ein und bauten diverse Fahrzeugteile aus. Eine unbekannte Anzahl der Frontairbags und das Multimediasystem wurden gestohlen. Insgesamt entstand ein Schaden in mittlerer vierstelliger Höhe. Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Rheine unter 05971/938-4215 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell