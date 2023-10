Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Tödlicher Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Kühbach - Am 16.10.23, gegen 07:00 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Mann mit einem E-Scooter (Elektro-Tretroller) die Gemeindeverbindungsstraße von Kühbach in Richtung Großhausen. Ein nachfolgender 39-jähriger Opel-Fahrer übersah aus derzeit noch unbekannten Gründen den E-Scooter-Fahrer und erfasste diesen frontal. Durch die Wucht des Aufpralls zog sich der 21-Jährige schwerste Verletzungen zu. Nach einer notärztlichen Versorgung am Unfallort brachte der Rettungsdienst den Mann in die Uniklinik Augsburg, wo er wenig später seinen schweren Verletzungen erlag. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft Augsburg ein unfallanalytisches Gutachten an. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte drogentypische Auffälligkeiten beim Pkw-Fahrer fest, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des 39-Jährigen sichergestellt wurde.

