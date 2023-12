Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung an KFZ

Greiz (ots)

Hohenleuben. Am 11.12.2023 zwischen 11:45 Uhr und 14:35 Uhr geriet in Hohenleuben auf dem Parkplatz vor dem Friedhof ein geparkter Renault ins Visier von Unbekannten. Durch den oder die Täter wurden zwei Scheiben des Fahrzeugs zerstört, so dass ein Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro entstand. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Greiz unter der Bezugsnummer 0323166/2023 entgegen. <BF>

