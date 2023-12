Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Firma

Greiz (ots)

Seelingstädt. In der Nacht vom 10.12.2023 zum 11.12.2023 wurde in einer Firma eingebrochen die in Seelingstädt, Werdauer Straße ansässig ist. Hierbei drangen die unbekannten Täter in mehrere Lagerhallen und Büroräume ein und entwendeten zahlreiche Arbeitsgeräte, ca. 20 Akkus von Werkzeugen und 4 Ladegeräte. Insgesamt beläuft sich der Beuteschaden auf mehrere tausend Euro. Auch der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Zeugen, welche Hinweise zu Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich unter Angabe der Bezugsnummer 0322997/2023 bei der Kripo Gera (Tel. 0365 /8234-1465) zu melden. <BF>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell