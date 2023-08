POL-HS: Jacke aus Fahrzeug entwendet

Kreis Heinsberg (ots) - Straftaten Erkelenz - Einbruch in Einfamilienhaus An der Robert-Bosch-Straße in Erkelenz brachen unbekannte Täter in dem Zeitraum vom 29.07. bis zum 11.08.2023 in ein leerstehendes Einfamilienhaus ein. Die Täter verschafften sich Zugang zum rückwärtigen Garten des Einfamilienhauses und hebelten hier die Kellertür auf. Das Haus wurde komplett durchsucht; Goldschmuck und Münzen entwendet. Die ...

