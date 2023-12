POL-MS: Unbekannte schmieren Hakenkreuz auf Haustür - "Eine Verletzung unserer demokratischen Werte"

Münster (ots) - Dank einer aufmerksamen Zeugin ist es Polizisten am Mittwochmorgen (13.12., 10:40 Uhr) gelungen, zwei Tatverdächtige nach einem Taschendiebstahl in einem Discounter zu stellen und eine Täterin vorläufig festzunehmen. Die Münsteranerin konnte zwei Frauen in einem Discounter an der Westfalenstraße dabei beobachten, die eine Seniorin in ein Gespräch ...

