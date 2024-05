Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Raub auf Tankstelle Täter flüchtig

Steinfurt (ots)

Am Donnerstag (02.05.24) in den frühen Morgenstunden, gegen 03.20 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Carl-Benz-Straße. Ein Mitarbeiter wurde gegen 03.19 Uhr von drei maskierten Tätern überrascht. Einer der drei Täter hat den 58-Jährigen mit einer Waffe bedroht und die Öffnung der Kasse gefordert. Die zwei weiteren Täter manipulierten an der Kasse und konnten diese öffnen. Es wurde ein hoher dreistelliger Bargeldbetrag erbeutet und Tabakwaren in niedrigem vierstelligem Wert. Der Verkaufstresen wurde durch die Gewalteinwirkungen massiv beschädigt. Die Täter sind nach der Tat in Richtung eines nahegelegenen Pendlerparkplatzes nahe der B 54 geflüchtet. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: ca. 175 cm groß, etwa 20 Jahre alt, schlanke Statur, alle schwarz gekleidet, Sturmmaske und Cappy. Die Ermittlungen sind aufgenommen. Wer Angaben zu der Tat machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Steinfurt unter 02551-154115 zu melden.

