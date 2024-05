Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Einbruch in Sportlerheim - Unbekannte entwenden Elektrogeräte - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (28./29.04.2024) ist es auf einem Vereinsgelände in der Falkenburger Straße zu einem Einbruch gekommen, bei dem eine unbekannte Täterschaft nach dem bisherigen Kenntnisstand mehrere elektronische Gegenstände wie Laptop und Beamer in einem mittleren dreistelligen Eurowert entwendete.

In einem Zeitraum von Sonntagnachmittag bis zum Montagmorgen drangen die Unbekannten gewaltsam in das Sportlerheim ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und nahmen die Elektrogeräte an sich. Anschließend entfernte man sich in eine unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Bad Segeberg führt die Ermittlungen und ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen in der Tatnacht geben können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04551-884-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell