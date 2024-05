POL-SE: Tornesch - Unbekannte Täter dringen in Einfamilienhaus ein

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwoch (01.05.2024) ist es zwischen 13.30 Uhr und 18.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Datumer Chaussee gekommen. Der oder die Täter drangen gewaltsam in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten augenscheinlich mehrere Räume des Obergeschosses. Hier wurden Schränke und Schubladen geöffnet und nach möglichem Diebesgut ...

