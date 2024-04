POL-SE: Bad Segeberg - Junger Mann wird von mehreren Tätern unter massiver Gewaltanwendung ausgeraubt

Bad Segeberg (ots) - Am Montag (29.04.2024) kontrollierten sieben Beamte der Polizeistation Bönningstedt ab 10:00 Uhr den Fahrzeugverkehr auf der Bundestraße 4 vor einer Grundschule. Während einer 1 ½ stündigen Kontrolle wurden in der dortigen 30-Zone insgesamt 40 Verkehrsverstöße geahndet. Dazu kamen neun Verstöße gegen die Gurtpflicht. Die Polizeistation in ...

mehr