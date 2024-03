POL-MA: Heidelberg-Ziegelhausen: Polizeihubschrauber aufgrund Suche nach vermisster Person im Einsatz

Heidelberg (ots) - Eine 76-jährige BMW-Fahrerin parkte am Mittwoch zwischen 13.40 Uhr und 14.20 Uhr ihr Fahrzeug in der Poststraße auf Höhe des Hintereingangs einer dort ansässigen Bankfiliale. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie frische Unfallspuren an der Heckstoßstange, die vermutlich von einem Ein- oder Ausparkvorgang stammen könnten. Vor Ort machte sich niemand bei der 76-Jährigen bemerkbar. ...

