Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Täter erbeuten Bargeld und Armbanduhr bei Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (01.05.2024) ist es zwischen 13.30 Uhr und 18.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Datumer Chaussee gekommen. Der oder die Täter drangen gewaltsam in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten augenscheinlich mehrere Räume des Obergeschosses. Hier wurden Schränke und Schubladen geöffnet und nach möglichem Diebesgut durchsucht. Gestohlen wurden nach erster Feststellung der Geschädigten 1400,- Euro Bargeld in und eine Armbanduhr im Wert von ca. 200,- Euro.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Feststellungen im Tatzeitraum und in Tatortnähe gemacht haben, können dies unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell