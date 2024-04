Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall mit Omnibus

Aalen (ots)

Untermünkheim: Unfall mit Omnibus

Am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr befuhr eine 40-jährige Audi-Fahrerin den Zubringer auf die B14 auf Höhe Steigenhaus und wollte hier auf die B14 auffahren. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 62-jährigen Omnibusfahrer, welcher bereits auf der B14 unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Hierbei wurde die 40-Jährige leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Durch die Kollision entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell