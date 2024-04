Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Bühlertann: Vorsicht vor unseriösen Handwerkern und Betrügern

Aalen (ots)

Ein Hausbesitzer durchschaute am Mittwoch (24.04.24) einen Anruf mit vermutlich betrügerischer Absicht. Ein unbekannter Anrufer suggerierte dem Hausbesitzer, dass bei Arbeiten an einem Nachbargebäude aus der Ferne festgestellt worden sei, dass es am Dach des Hausbesitzers erhebliche Mängel gäbe, die dringend reparaturbedürftig seien. Der Hausbesitzer hatte sich im Anschluss des Gesprächs näher über die Umstände erkundigt, wobei sich erhebliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Anrufers ergaben. So hat sich zum einen die Existenz der angegebenen Dachdeckerfirma nicht bestätigt und zum anderen wurden wohl in der Nachbarschaft jüngst auch keine Reparaturarbeiten von einer Dachdeckerfirma durchgeführt.

Einige Tipps der Polizei, um sich vor solchen Betrügereien zu schützen finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/unserioese-handwerker-lassen-sie-sich-in-notlagen-nicht-unter-druck-setzen/

