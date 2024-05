Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.05.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Walldürn: Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag unbemerkt Zutritt zu einem Kindergarten in Walldürn. Zwischen 20 Uhr und 7.10 Uhr begaben sich die Unbekannten zu dem Gebäude in der Montereau-Allee, brachen eine rückwärtige Tür auf und betraten die Räume des Kindergartens. Im Inneren durchsuchten sie das Inventar und brachen ebenfalls die verschlossene Bürotür auf. Die Diebe entwendeten Bargeld und verursachten rund 3.000 Euro Sachschaden. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Walldürn, Telefon 06282 926660, zu melden.

Mosbach: Einbruch in Autohaus - Zeugen gesucht

Am vergangenen Wochenende verschaffte sich ein Einbrecher unbemerkt Zutritt zu einem Autohaus in Mosbach und entwendete ein Auto. Zwischen Samstag um 16.30 Uhr und Montag um 7.50 Uhr begab sich der Unbekannte zu der Firma in der "Alte Neckarelzer Straße" und schlug ein Fenster ein. Anschließend betrat er das Innere des Autohauses und durchsuchte die Räume. Nach aktuellem Erkenntnisstand entwendete er einen geringen Bargeldbetrag und zwei Autoschlüssel. Einen der beiden Schlüssel nutzte er, um den im Hof abgestellten weißen Seat Leon Cupra mit Mosbacher Kennzeichen mitzunehmen. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder dem gestohlenen Wagen machen können, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

