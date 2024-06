Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schorndorf-Miedelsbach: Tote Personen identifiziert

Aalen (ots)

Wie bereits um 15:23 Uhr mitgeteilt, wurden heute bei Abpumparbeiten eines - durch das Hochwasser komplett vollgelaufenen - Kellers in der Mühlstraße zwei tote Personen aufgefunden. Wie sich durch die kriminalpolizeilichen Ermittlungen inzwischen herausstellte, handelt es sich hierbei um den 58-jährigen Hausbewohner und seine 84-jährige Mutter. Beide Personen waren nach Zeugenaussagen in den Abendstunden des Sonntags damit beschäftigt, das in das Haus eingedrungene Wasser im Keller abzupumpen. Wie es letztendlich zu dem tragischen Unglück kam, ist derzeit nicht bekannt. Die Todesursache ist bislang unklar. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Zum besserern Verständnis hier die Ursprungsmeldung:

Schorndorf-Miedelsbach: Zwei Personen tot in Keller aufgefunden

Am Montagmittag entdeckten Einsatzkräfte der Feuerwehr bei Abpumparbeiten eines durch Hochwasser vollgelaufenen Kellers in der Mühlstraße in Schorndorf-Miedelsbach zunächst eine, später eine zweite tote Person. Bei den Verstorbenen handelt es sich um einen Mann und eine Frau. Die Identität der beiden ist noch nicht gesichert geklärt. Die genaue Todesursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Todesfallermittlungen aufgenommen.

