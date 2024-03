Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Nortorf - Tödlicher Unfall am Bahnübergang

Nortorf (ots)

Heute Morgen gegen 10.20 Uhr kam es auf der Bahnstrecke von Flensburg nach Neumünster in Nortorf zu einem Unfall am Bahnübergang. Der Lokführer eines Güterzuges hatte beim Herannahen an einen Bahnübergang eine Frau auf dem Bahnübergang bemerkt, sofort eine Schnellbremsung eingeleitet und einen Achtungspfiff gegeben.

Die 85-jährige Frau wurde vom Güterzug erfasst und tödlich verletzt.

Vor Ort waren Beamte der Landes- und Bundespolizei, des Rettungsdienstes sowie die Feuerwehren Nortorf und Ellerdorf. Der Rettungshubschrauber Christoph 42 war ebenfalls im Einsatz.

Der Lokführer wurde abgelöst. Ein Busnotverkehr war durch die Deutsche Bahn eingerichtet worden.

Die Bahnstrecke war von 10.22 bis 13.19 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell