Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Unfallfluchten in Kassel: Ermittler erbitten Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Kassel:

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen Zeugen von zwei Unfallfluchten, die sich unabhängig voneinander in der vergangenen Woche in Kassel ereigneten und an denen jeweils ein Fahrradfahrer sowie ein Pkw beteiligt war.

Der erste Unfall hatte sich am Donnerstagnachmittag gegen 16:15 Uhr in der Germaniastraße ereignet. Wie ein 24-jähriger Mann aus Kassel der aufnehmenden Streife schilderte, war er mit seinem Fahrrad in Richtung Wilhelmshöher Allee unterwegs, als plötzlich ein zuvor geparkter Pkw vom rechten Fahrbahnrand anfuhr, wobei der Autofahrer ihn offenbar übersah. Um eine Kollision zu verhindern, wich er dem Fahrzeug aus, woraufhin er mit dem Rad in die Straßenbahnschienen geriet, sich verkeilte und stürzte. Der unbekannte Fahrer des Autos, bei dem es sich um einen weißen oder silberfarbenen Opel gehandelt haben soll, fuhr anschließend in Richtung Wilhelmshöher Allee davon, ohne anzuhalten und sich um den verletzten Fahrradfahrer zu kümmern. Der 24-Jährige erlitt eine Kopfverletzung und wurde von Rettungskräften zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus gebracht.

Zu der anderen Unfallflucht war es am Samstagmorgen gegen 9:55 Uhr in der Credéstraße, Ecke Knorrstraße, gekommen. Eine 62-Jährige aus Kassel war zu dieser Zeit mit ihrem Opel Karl auf der Credéstraße in Richtung Autobahnzubringer unterwegs, als plötzlich von rechts aus der Knorrstraße ein Fahrradfahrer kam und in die rechte Seite der vorfahrtsberechtigten Autos krachte. Der Radfahrer stürzte zu Boden, stand aber sofort wieder auf und flüchtete von der Unfallstelle. Ob er möglicherweise verletzt wurde, ist bis dato nicht bekannt. An dem Opel der 62-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Sie beschrieb den aufnehmenden Polizisten einen etwa 20 Jahre alten, männlichen Fahrradfahrer mit schmalem Körperbau und dunklerem Teint, der einen dunkle Kapuzenjacke und Kopfhörer trug.

Wer den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise zu einem der beiden Unfälle geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

