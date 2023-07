Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 2. Folgemeldung zum Unfall auf der L 3212 bei Niedermeiser: 43-jährige Frau im Krankenhaus verstorben

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere am 03.07.2023, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 veröffentlichten Pressemitteilungen zu dem Unfall).

Liebenau (Landkreis Kassel):

In der vergangenen Nacht erreichte die Polizei die traurige Nachricht aus dem Krankenhaus, dass die 43-jährige Frau, die bei dem schweren Unfall am gestrigen Montagnachmittag auf der L 3212 bei Liebenau-Niedermeiser erhebliche Verletzungen erlitten hat, infolge der schweren Verletzungen verstorben ist. Der tragische Unfall zwischen Niedermeiser und Hofgeismar hatte sich am gestrigen Nachmittag gegen 14:25 Uhr ereignet. Die 43-Jährige war Beifahrerin in einem VW Golf, der von ihrem 42-jährigen Ehemann gesteuert wurde. Im Fahrzeug des Ehepaars aus Bad Karlshafen befand sich außerdem ihre zwei Monate alte Enkelin aus Zierenberg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Familie auf der Landesstraße von Hofgeismar kommend in Richtung Niedermeiser unterwegs, als der 42-Jährige offenbar einen vor ihm fahrenden Skoda überholte. Als sich ein anderes Fahrzeug im Gegenverkehr näherte, zog der Golf-Fahrer wieder nach rechts und stieß dabei mit der hinteren rechten Fahrzeugseite gegen den linken Frontkotflügel des Skoda. Durch die Kollision verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, das in die Böschung schleuderte, sich überschlug und auf dem Dach auf der Straße zum Liegen kam. Neben der 43 Jahre alten Frau und dem Säugling, die aus den Fahrzeug geschleudert wurden, zog sich auch der 42-jährige Fahrer schwere Verletzungen zu. Lebensgefahr soll für ihn und das Baby derzeit nicht bestehen. Die 18-jährige Skoda-Fahrerin aus Calden blieb unverletzt.

Zur Klärung des Unfalls war ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt. Die Polizei hatte sich nach dem Unfall mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit gewendet. Daraufhin meldeten sich mehrere Zeugen des Unfalls bei der Polizeistation Hofgeismar. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell