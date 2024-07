POL-HL: HL-Stadtgebiet / Der Fußgängerführerschein für Kita-Kinder

Lübeck (ots) - Freitagmorgen (12.07.2024) kam es auf der Bundesautobahn 1, in Höhe der Anschlussstelle Scharbeutz zu einem Fahrzeugbrand bei dem ein Pkw fast vollständig ausbrannte. Während des Einsatzes wurde der betroffene Autobahnabschnitt in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt. Gegen 05:15 Uhr ging die Erstmeldung über einen Fahrzeugbrand auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg bei der Autobahnpolizei in Scharbeutz ...

