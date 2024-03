FW-EN: Gemeldeter Feuerschein und Flächenbrand

Ennepetal (ots) - Am Mittwoch, den 27.03.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 15:38 Uhr in die Hermann-Löns-Straße gerufen. Dort musste ein Patient bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt werden. Im weiteren Anschluss wurde der Rettungsdienst bei der Versorgung unterstützt und der anschließende Transport zum Rettungsmittel durchgeführt. Der Einsatz endete um 16:28 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ennepetal über Einsatzzentrale erreichbar Telefon: ...

