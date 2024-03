FW-EN: Erstversorgung

Ennepetal (ots) - Am Sonntag den 24.03.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 11.34 Uhr zu einer Betriebsmittelspur in die Heinrichstrasse alarmiert .Vor Ort wurde eine ca. 50 Meter lange Kraftstoffspur abgestumpft .Die Feuerwehr Ennepetal, die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und 4 Einsatzkräften vor Ort war, beendete den Einsatz um 12.21 Uhr. Zu einer weiteren Betriebsmittelspur ging es um 17:30 Uhr weiter in die ...

