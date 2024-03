Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze der Feuerwehr

Ennepetal (ots)

Am Freitag, den 22.03.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 12:41 Uhr in die Bergstraße, zu einer:" Trageunterstützung für den Rettungsdienst" alarmiert. Eine Rettungswagenbesatzung wurde beim Transport des Patienten durch den Treppenraum unterstützt. Die 4 Einsatzkräfte konnten Ihren Einsatz um 13:04 Uhr beenden. Um 18:10 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Ölspur auf der Bundesstraße 483 alarmiert. Eine ca. 8 Kilometer lange Ölspur erstreckte sich über die Stadtgrenze Radevormwald hinaus. Ebenfalls war wegen dieser Ölspur die Feuerwehr Radevormwald in Ihrem Stadtgebiet tätig. Die Feuerwehr sicherte den Bereich und stellte Warnschilder auf, im Anschluss wurde die Einsatzstelle einem Spezialunternehmen, zur Reinigung der Staßenfläche übergeben. Der Einsatz konnte für die 4 Einsatzkräfte um 19:00 Uhr beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell