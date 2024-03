Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze am Samstag 23.03.2024

Ennepetal (ots)

Am 23.03.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 12:43 Uhr in die Julius-Bangert-Straße alarmiert. Ein Baum war dort über Fahrbahn gestürzt und stellte eine Gefahr für den fließenden Verkehr dar. Die Einsatzstelle wurde abgesichert,der Baum mittels Motorkettensäge zerkleinert und beiseite geräumt. Der Einsatz endete um 13:16 Uhr.

Um 17:02 Uhr wurden die Einheiten Milspe-Altenvoerde, Külchen und der Hauptwache in die Wuppermannstraße alarmiert. Dort brannte ein Kamin. Die Bewohner hatten bereits vor Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude verlassen. Es wurde ein Löschangriff in Bereitstellung aufgebaut und der Kamin wurde durch die Feuerwehr von einer Drehleiter aus gekehrt. 2 Trupps kontrollierten im Gebäude mittels einer Wärmebildkamera und schafften den abgekehrten Ruß ins Freie. Der zuständige Bezirksschornsteinfeger kontrollierte den Kamin abschließend. Für die Dauer des Einsatzes stellte die Löschgruppe Külchen den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher. Die Einsatzstelle wurde an den Hauseigentümer übergeben und der Einsatz endete um 18:20 Uhr.

Um 21:14 Uhr wurde eine Person in der Gewerbestraße mit Hilfe der Drehleiter aus ihrer Wohnung schonend transportiert. Die baulichen Gegebenheiten erschwerten den Transport der verletzten Patientin durch das Treppenhaus. Die Patientin wurde an den Rettungsdienst übergeben und der Einsätz endete für die 6 Einsatzkräfte um 21:54 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell