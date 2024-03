Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover: Zwei Haftbefehle, Verwandte retten Urlaubsreise

Hannover (ots)

Am Dienstag wollte ein 55-jähriger vom Flughafen Hannover in die Türkei fliegen. Bei der Kontrolle seiner Personalien stellten die Beamten der Bundespolizei fest, dass der Mann seine Strafe aus zwei Verurteilungen wegen Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz nicht bezahlt hatte. Daraufhin ließ ihn die Staatsanwaltschaft Braunschweig mit Haftbefehl suchen. Diese Haftbefehle wurden dem Mann nun fast zum Verhängnis. Den geforderten haftbefreienden Betrag von 200 Euro konnte er nicht bezahlen. Eilig informierte Verwandte erklärten sich bereit das Geld bei einer nahegelegenen Polizeidienststelle einzuzahlen. Statt eines Aufenthaltes in einem Gefängnis konnte der 55-jährige seine Reise in die Türkei wie geplant beginnen.

