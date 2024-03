Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Bruder bewahrt 33-jährigen vor Haft

Hannover (ots)

Am Donnerstag wollte ein 33-jähriger Reisender nach Istanbul fliegen. Bei der Kontrolle seiner Personalien wurde durch die Beamten der Bundespolizei festgestellt, dass der Mann seine Strafe in Höhe von 90 Tagessätzen zu je 50 Euro aus einer Verurteilung wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis nicht bezahlt hatte. Daraufhin ließ ihn die Staatsanwaltschaft Hannover mit Haftbefehl suchen. Da der Mann den Betrag vor Ort nicht entrichten konnte, drohte ihm nun die Haft. Mit einem Telefonat konnte er jedoch seinen Bruder erreichen, der den gesamten Betrag von 4.500 Euro bei einer naheliegenden Bundespolizeidienststelle einzahlte und seinem Bruder so den Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt ersparte. Der 33-jährige konnten sein nach Erstattung des haftbefreienden Betrages seine Reise wie geplant antreten.

