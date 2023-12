Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 57-jährige Reisende ohne Fahrschein leistet gegenüber Bundespo-lizisten Widerstand

Halle/Saale (ots)

Am Sonntag, den 3. Dezember 2023 wurde das Bundespolizeirevier in Halle/Saale durch einen Zugbegleiter fernmündlich gegen 22:45 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass sich eine weibliche Person in einer Regionalbahn von Halle-Nietleben nach Halle/Saale befindet und keinen erforderlichen Fahrausweis vorweisen kann. Zudem weigerte sie sich, den Zug freiwillig zu verlassen. Eine Streife des Bundespolizeireviers begab sich auf Bahnsteig 3 des Hauptbahnhofes Halle/Saale, um den Sachverhalt zu übernehmen. Trotz mehrfachem Ansprechens der Tatverdächtigen durch die Beamten reagierte diese nicht, sodass sie in Form von einfacher körperlicher Gewalt aus dem Zug gebracht werden musste. Da die Frau keinerlei Ausweisdokumente bei sich führte, entschieden sich die Einsatzkräfte, die Dame mit zur Dienststelle zu nehmen. Auf dem Weg wehrte sich die 57-Jährige gegen die Maßnahme massiv, verkeilte ihre Arme und stemmte sich mit ihrem gesamten Körpergewicht gegen die Laufrichtung, so dass sie gefesselt werden musste. Unter körperlicher Erschwernis nahmen die Bundespolizisten die aus Frankreich stammende Staatsangehörige mit zur Dienststelle. Es wurden Strafverfahren wegen Erschleichens von Leistungen, Hausfriedensbruchs sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gegen die bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Frau eingeleitet.

