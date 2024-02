Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Offener Haftbefehl bringt 25-jährigen ins Gefängnis

Hannover (ots)

Ein 25-jähriger wurde am Montag bei einer Kontrolle am Flughafen Hannover durch Beamte der Bundespolizei verhaftet. Gegen den Reisenden lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover vor, der eine Freiheitsstrafe von 29 Tagen oder einen haftbefreienden Betrag von gut 400 Euro auswies. Da der Verurteilte den Gesamtbetrag von 435 Euro bei den Beamten vor Ort nicht entrichten konnte, wurde er von Beamten der Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover in die nächstgelegene Justizvollzuganstalt gebracht, wo er nur die Ersatzfreiheitsstrafe von 29 Tages absitzen muss.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover, übermittelt durch news aktuell