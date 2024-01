Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Schlagring im Reisegepäck festgestellt

Ein Schlagring wurde am Mittwoch durch Beamte der Bundespolizei am Flughafen Hannover beschlagnahmt. Ein 33-jähriger Reisender wollte am Vormittag von Hannover in die Türkei fliegen. Bei der Kontrolle des mitgeführten Reisegepäcks stellten die eingesetzten Luftsicherheitsassistenten einen Schlagring in einem mitgeführten Rucksack fest. Hinzugezogene Bundespolizisten leiteten gegen den 33-jährigen ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Der Schlagring wurde beschlagnahmt und eine Strafanzeige gefertigt.

