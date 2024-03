Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Flughafen Hannover

Hannover (ots)

Die Urlaubsreise nach Antalya stand für eine 31-jährige am Samstag auf der Kippe. Bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf gesucht wurde. Aus einer Verurteilung wegen Fahrlässigen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz hatte sie ihre Geldstrafe in Höhe von 30 Tagessätzen zu je 15 Euro nicht bezahlt. Um nun nicht den Urlaub im Gefängnis verbringen zu müssen, wurde in die Urlaubskasse gegriffen und 450 Euro zuzüglich 86 Euro Kosten des Verfahrens bei den Beamten der Bundespolizei vor Ort bezahlt. Ihren Flug nach Antalya erreichte die Frau auch noch.

Ein noch offener Haftbefehl brachte auch einen 43-jährigen Reisende in Verlegenheit. Der Mann wollte am Samstag von Hannover nach Istanbul fliegen, als die Überprüfung seiner Personalien einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Braunschweig ergab. Dieser sah eine Haftstrafe von 10 Tagen oder alternativ die Zahlung von 300 Euro wegen einer begangenen Ordnungswidrigkeit vor. Um wie geplant nach Istanbul reisen zu können bezahlte der Reisende den haftbefreienden Betrag.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover, übermittelt durch news aktuell