POL-BN: Einbruch in Supermarkt in Königswinter-Oberpleis - Unbekannte entwendeten Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am 31.03.2023, gegen 02:50 Uhr, erhielt die Einsatzleitstelle der Bonner Polizei die Meldung zu einem Einbruchsalarm im Gebäude eines Supermarktes auf der Straße "Am Offermannsberg" in Königswinter-Oberpleis.

Die daraufhin entsandten Einsatzkräfte stellten kurze Zeit später eine augenscheinlich gewaltsam geöffnete Eingangstüre an dem Gebäude fest. Der Supermarkt wurde daraufhin von Polizeikräften durchsucht - hierbei wurde keine verdächtige Person angetroffen.

Nach der Spurenlage machten sich die Unbekannten im Bereich eines Kiosks innerhalb der Verkaufsfläche zu schaffen. Hier hebelten sie einen Zigaretten-/Tabakwarenschrank gewaltsam auf und entwendeten nach den ersten Feststellungen Diebesgut im Umfang von mehreren tausend Euro.

Die eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung der Täter, zu denen derzeit keine weiteren Beschreibungsmerkmale vorliegen. Die Einbrecher verursachten einen Sachschaden im Umfang von ebenfalls mehreren tausend Euro und entfernten sich mit ihrer Beute schließlich unerkannt.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

