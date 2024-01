POL-ME: Opel Corsa kollidiert mit Bus und bleibt in Hecke stecken - Heiligenhaus - 2401091

Polizei Mettmann

In Heiligenhaus kam es am Dienstagnachmittag (23. Januar 2024) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Bochumerin gegen einen Bus fuhr und mit ihrem Wagen anschließend in einer Hecke neben der Fahrbahn zum Halten kam.

So kam es zu dem Unfall:

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen fuhr eine 39-jährige Bochumerin gegen 16:55 Uhr mit ihrem Opel Corsa auf der Höseler Straße in Richtung Innenstadt. Sie bog nach links in die Talburgstraße ein und beabsichtigte anschließend, aus der Einbahnstraße in entgegengesetzte Richtung herauszufahren und wieder auf die Höseler Straße einzubiegen. Dabei kollidierte der Wagen der Bochumerin mit der rechten Seite eines vorbeifahrenden Linienbusses, welcher vorfahrtberechtigt in Richtung Hösel unterwegs war. Aufgrund seiner Geschwindigkeit stieß der Bus den Opel in eine Hecke zwischen der Höseler Straße und der Talburgstraße, wo das Auto schließlich stecken blieb.

Durch den Unfall wurde die 39-jährige Unfallverursacherin leicht verletzt und zur Kontrolle in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, wo sie ambulant behandelt wurde. Verletzt wurde glücklicherweise sonst niemand.

An der Front des Opel entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro und war nicht mehr fahrbereit. Am Bus, mit dem die Bochumerin kollidierte, wurden zudem Beschädigungen mit einer geschätzten Schadenssumme von etwa 10.000 Euro festgestellt.

