Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen - Sachbeschädigung an Kfz In der Zeit von Montag, 08. April 2024, 23:00 Uhr bis Dienstag, 09. April 2024, 11:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter mindestens zwei Pkw und zersticht die Reifen. Der Schaden wurde auf 800,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel.: 04475/94122-0) entgegen. Garrel - Verkehrsunfallflucht Am Montag, 08. April 2024, ...

mehr