Molbergen - Sachbeschädigung an Kfz

In der Zeit von Montag, 08. April 2024, 23:00 Uhr bis Dienstag, 09. April 2024, 11:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter mindestens zwei Pkw und zersticht die Reifen. Der Schaden wurde auf 800,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel.: 04475/94122-0) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 08. April 2024, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 11:55 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 43-jährigen Mannes aus Cloppenburg. Dieser hatte seinen Audi A4 an der Sager Straße abgestellt. Der Schaden wurde auf 1.500,00 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel.: 04474/93942-0) entgegen.

Emstek - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 09. April 2024, gegen 22:40 Uhr befuhr eine 43-jährige Frau mit einer Sattelzugmaschine und beladenem Anhänger die B 72 in Fahrtrichtung Emstek. Hierbei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Außenschutzplanke und kippte auf die Seite. Hierbei wurde die 43-jährige leicht verletzt. Der Gesamtschaden wurde auf 25.000,00 Euro geschätzt.

