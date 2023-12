Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch am Montag (18.12.2023) zwischen 12.30 Uhr und 16.30 Uhr im Wengertweg in Herrenberg sucht die Polizei noch Zeugen. Bislang unbekannte Täter hebelten mit brachialer Gewalt ein Fenster auf und stiegen anschließend in das Innere des Hauses ein. Anschließend durchsuchten sie mehrere Zimmer. Ob den Tätern hierbei auch Diebesgut in die Hände fiel, steht noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell