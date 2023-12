Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Dreiste Diebe entwenden 79 Tannenbäume - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Äußerst dreiste Diebe entwendeten zwischen Samstag (16.12.2023) 19:30 Uhr und Montag (18.12.2023) 09:00 Uhr von einem Weihnachtsbaumverkaufsstand auf einem Kundenparkplatz eines Discounters in der Prinz-Eugen-Straße in Bissingen insgesamt 79 Tannenbäume, zwei Schellen eines Bauzauns sowie einen Geldbeutel ohne Inhalt. Mutmaßlich transportierten die Täter das Diebesgut mit einem größeren Fahrzeug oder einem Anhänger mit großer Ladefläche ab. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 2.400 Euro. Im Gegenzug ließen die Diebe zwei Leitern und einen Vorschlaghammer am Tatort zurück. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten.

