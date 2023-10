Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht auf dem Parkplatz des Hermeskeiler Krankenhauses

Hermeskeil (ots)

Am 18.10.23 wurde in der Zeit von 07:45 Uhr bis 12:30 Uhr ein geparktes Fahrzeug von einem anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher streifte vermutlich beim Ausparken den schwarzen Kleinwagen der Geschädigten und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand Lackschaden in Höhe von ca. 1000EUR. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil entgegen unter Tel.: 06503-91510

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell