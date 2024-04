Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - fahrlässige Körperverletzung

Am Sonntag, 07. April 2024, gegen 19:00 Uhr kam es auf einem Feldweg, nahe der Rottinghauser Straße, zu einem Vorfall zwischen einer 76-jährigen Frau aus Damme und einem unbekannten Hundehalter. Die 76-Jährige sei mit ihrem Golden Retriever zu Fuß auf dem Feldweg unterwegs gewesen, als sie auf einen Mann getroffen sei, welcher ebenfalls mit einem Hund unterwegs gewesen sei. Der Hund des Mannes, ein schwarzer Mischling, ähnlich einem Rottweiler, habe zunächst den Hund der 76-Jährigen attackiert und anschließend die Dammerin ins Bein gebissen. Durch den Biss kam sie zudem zu Fall und brach sich das Handgelenk. Ihre Verletzungen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Der unbekannte Hundehalter entfernte sich von der Örtlichkeit und verschwand im Wald, ohne seine Personalien anzugeben. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 30 - 40 Jahre - ca. 170 cm groß - untersetzte Statur - kurze dunkle Haare - Jogginghose - grauer Pullover - angeleinter, schwarzer, kniehoher Mischling - ähnlich eines Rottweilers

Personen, die Angaben zum Hundehalter sowie zum Hund machen können werden gebeten sich mit der Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0)in Verbindung zu setzen.

Lohne - Aufbruch eines Spielautomaten

Am Montag, 08. April 2024, in der Zeit von 03:00 Uhr bis 12:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Gastraum an der Keetstraße. Dort wurde ein Spielautomat aufgebrochen. Der Gesamtschaden wurde auf 1.540,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Dieseldiebstahl

In der Zeit von Freitag, 05. April 2024, 12:00 Uhr bis Montag, 08. April 2024, 11:00 Uhr begaben sich unbekannte zu einer Sattelzugmaschine welche auf einem Parkplatz an der Straße Mittelwand abgestellt worden war. Hier wurde der gesamte Tank geleert. Der Schaden wurde auf 425,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Kfz

Am Montag, 08. April 2024, gegen 23:50 Uhr beschädigten 3-4 unbekannte Personen die Heckscheibe eines Firmenfahrzeuges, welches Am Schützenplatz abgestellt worden war. Sie entwendeten aus dem Fahrzeug diverses Werkzeug. Der Gesamtschaden belief sich auf 600,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (04441/943-0) entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 08. April 2024, gegen 09:00 Uhr befuhr eine 57-jährige Frau aus Damme mit ihrem Pkw die Dammer Straße / L 846. Der vor ihr fahrende Lkw verlor während der Fahrt vom Auflieger Ladung (Holz) und beschädigte so den Pkw der 57-Jährigen. Am Pkw der 57-Jährigen entstand ein Schaden von 1.000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05492/96066-0) entgegen.

