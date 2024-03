Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: 40 Tage Freiheitsstrafe für Trunkenheit im Verkehr

Pomellen /Pasewalk (ots)

Ein 48jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde bei der Grenzkontrolle am 23.03.2024 gegen 14:35 Uhr auf der BAB 11 - am ehemaligen GÜG Pomellen - als Mitreisender in einem polnischen Reisebus (Flixbus) kontrolliert. Bei der Kontrolle händigte die Person ihre gültige polnische ID-Karte aus. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung wegen Trunkenheit im Verkehr in Tateinheit mit vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis durch die Staatsanwaltschaft Osnabrück. Da er die Geldstrafe in Höhe von 2000,00 EUR+ 306,20EUR Kosten nicht entrichten konnte, muss er nunmehr die alternativ festgelegten 40 Tage Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt Neustrelitz verbüßen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell