POL-LB: Böblingen: Unbekannte gefährden den Bahnverkehr der Schönbuchbahn - Zeugen gesucht

Noch unbekannte Personen legten mutmaßlich am Montagabend (03.06.2024) insgesamt drei Gegenstände auf die Gleise der Schönbuchbahn zwischen den Haltestellen Böblingen-Heusteigstraße und Böblingen-Zimmerschlag. Ein mit acht Personen besetzter, neuer Triebwagen befand sich am Montagabend auf einer Testfahrt auf der genannten Strecke. Gegen 21:00 Uhr bemerkten die Verantwortlichen einen lauten Schlag und stoppten den Zug. Bei einer Überprüfung stellten sie fest, dass offenbar ein Stein aus dem Gleisbett auf die Schienen gelegt worden war, der vom vorderen rechten Rad des Triebwagens erfasst wurde. Dabei wurde sowohl das Rad als auch die Schiene beschädigt. In der Folge wurden im Abstand von jeweils rund 100 Metern noch ein weiterer Stein sowie eine acht Zentimeter lange, massive Eisenschraube auf den Gleisen festgestellt. Da Züge im Normalbetrieb an dieser Stelle rund 60 km/h schnell fahren, hätten die Gegenstände auf den Gleisen massive Schäden verursachen und die Fahrgäste konkret in Gefahr bringen können. Das Polizeirevier Böblingen hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und sucht Zeugen, die im genannten Bereich Personen im Gleisbett beobachtet oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter Tel. 07031 13-2500 oder per Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de erbeten.

