Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Einbruch ins Jugendhaus im Herrenwiesenweg

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Personen brachen zwischen Freitagabend und Montagmorgen (31.05.-03.06.2024) in das Jugendhaus im Herrenwiesenweg in Schwieberdingen ein. Hierzu hebelten sie ein Toilettenfenster auf und gelangten so ins Gebäude, wo im Erdgeschoss sowie im ersten Stock mehrere Türen zu unterschiedlichen Räumen aufgebrochen wurden. Ob die Räume auch betreten und durchsucht wurde, ist derzeit noch unklar. Zumindest wurde nach aktuellen Erkenntnissen nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden liegt bei etwa 2.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schwieberdingen unter Tel. 07150 383753-0 oder per Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

