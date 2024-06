Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: Zeugen und Hinweisgeber nach Unfallflucht in der Schafstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (03.06.2024) ereignete sich zwischen 15:20 Uhr und 15:30 Uhr in der Schafstraße in Erdmannhausen eine Unfallflucht, die von einer noch unbekannten Person beobachtet wurde. Eine 58-jährige Ford-Fahrerin streifte beim Vorbeifahren einen geparkten Ford Fiesta und verursachte dabei rund 1.000 Euro Sachschaden. Anschließend setzte die 58-Jährige ihre Fahrt in Richtung Bahnhof unbeirrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Eine unbekannte Person beobachtete den Vorfall und hinterließ das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs bei einer Anwohnerin. Das Polizeirevier Marbach am Neckar bearbeitet den Sachverhalt und bittet Zeugen, insbesondere aber die unbekannte Person, sich unter Tel. 07144 900-0 oder per Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell