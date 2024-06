Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Eine 66 Jahre alte Radfahrerin zog sich bei einem Verkehrsunfall am Montag (03.06.2024) in Sindelfingen schwere Verletzungen zu. Ein 50-jähriger Mercedes-Fahrer war kurz nach 18 Uhr auf der Hohenzollernstraße unterwegs und fuhr auf die Kreuzung zur Landesstraße 1188 / Leonberger Straße zu. Kurz vor der Kreuzung überquerte die 66-Jährige auf ihrem Fahrrad die an dieser Stelle insgesamt vierspurige Hohenzollernstraße, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem Mercedes des 50-Jährigen, wobei die 66-jährige Fahrradfahrerin stürzte. Sie musste mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Die Sachschäden belaufen sich auf rund 500 Euro am Fahrrad und etwa 3.000 Euro am Mercedes.

